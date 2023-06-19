Украинские войска, по предварительным данным, вели обстрел Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS

"Вещдоки" свидетельствуют, что это снаряды иностранного производства, отметил мэр города Константин Зинченко

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Украинские войска, по предварительным данным, вели обстрел Волновахи в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом ТАСС сообщил мэр города Константин Зинченко.

"По тем осколкам, которые собраны, вещдокам это снаряды иностранного производства, предположительно, HIMARS", - сказал он.

Обнаруженные на месте обстрела осколки будут изъяты и отправлены на экспертизу.

По данным администрации, в результате обстрела пострадали 19 мирных жителей, 5 из них отправлены в республиканский травматологический центр. Наибольшее число снарядов и пострадавших пришлось на район гуманитарных складов, куда люди приехали за строительными материалами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волноваху из реактивных систем залпового огня в понедельник утром. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено 10 ракет.