Суд в Калужской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве жены из арбалета

Мужчину арестовали на два месяца

КАЛУГА, 19 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Калужской области арестовал на два месяца жителя Москвы, обвиняемого в убийстве жены из арбалета, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Заключен под стражу обвиняемый в совершении убийства жены из арбалета. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Калужской области 17 июня сообщала, что житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мужчина с женой ехал в сторону Брянска, в Калужской области он остановил автомобиль и выстрелил из арбалета в шею супруге, после чего закопал тело в лесополосе в Барятинском районе, а спустя два дня сообщил в полицию о пропаже человека.