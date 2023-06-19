Одесские пляжи признали непригодными для купания после обнаружения возбудителей болезней

Власти города также запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Одессы запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу в связи с обнаружением в морской воде возбудителей инфекционных заболеваний, проводится проверка рыбных рядов одесских рынков. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее власти Одессы сообщали, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы. Санитарная ситуация на побережье резко ухудшилась после того, как течением к берегу стало приносить мусор из района затопления, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС.

"Дорогие одесситы! В связи с существенным ухудшением качества воды в Черном море и присутствием в ней большого количества возбудителей инфекционных заболеваний городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала морскую воду в Одесском заливе непригодной для купания, а одесские пляжи - опасными для отдыха. Купание в море категорически запрещено. На пляжах города усилена охрана правопорядка, работает городская стража", - сказал Труханов в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале одесских городских властей.

"Также запрещены вылов и потребление свежей рыбы и черноморских морепродуктов, в том числе креветок, мидий, рапанов. Соответственно объявлен запрет на торговлю этими морепродуктами. Сейчас идет проверка объектов торговли, в первую очередь, рыбных рядов одесских рынков. Стихийная торговля будет сурово пресекаться", - сообщил мэр города.

Глава города также призвал население сообщать властям, если они заметят несанкционированную торговлю рыбой и дарами моря. Труханов подчеркнул, что купание в море, продажа и покупка рыбы могут привести к "очень плохим последствиям", и пожелал одесситам здоровья.

Разрушение Каховской ГЭС

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 35 человек погибли, 110 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.