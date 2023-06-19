Суд обратил в доход РФ более 1 тыс. биткойнов, переданных хакерами следователю СК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"19 июня Никулинским районным судом Москвы по гражданскому делу в отношении Тамбиева М. Х. было вынесено решение, в соответствии с которым цифровую валюту в виде криптовалюты биткойн в размере 1032,1 ВТС, принадлежащую Тамбиеву М. Х., обратить в доход РФ", - сказала собеседница агентства.

Тамбиев, расследовавший дело членов Infraud Organization, начал вымогать у обвиняемых биткойны, которые те получили в результате противоправной деятельности. Хакеры обратились в ФСБ и Тамбиев был задержан. Генпрокуратура подала иск в суд о взыскании биткойнов, которые экс-следователь получил от обвиняемых. В отношении Тамбиева возбуждено дело о взятке.

В марте Таганский районный суд Москвы приговорил членов Infraud Organization: Марка Бергмана к 3,5 года условно, с испытательным сроком в течение 3,5 года; Константина Бергмана - к 3 годам условно, с испытательным сроком на 3 года; Кирилла Самокутяева - к 3 годам условно с испытательным сроком в течение 3 лет, Андрея Новака - к 2,5 года условно с испытательным сроком в течение 2 лет и 6 месяцев. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Им грозило до семи лет колонии. Однако подсудимые полностью признали вину, что было учтено как смягчающее обстоятельство.

Согласно обвинительному заключению, Бергманы не позднее 2012 года создали торговую онлайн-площадку, где любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования. Вскоре к ним примкнули Новак и Самокутяев, а также неустановленные следствием лица. Разоблачить деятельность участников хакерского объединения удалось благодаря совместной работе управления "К" МВД РФ и ФСБ.