В Думу внесли проект постановления о расследовании преступлений Киева против детей

Документ подразумевает обращение в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение палаты проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима. Документ опубликован в думской электронной базе в понедельник.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", - указывается в документе.

Проект постановления подразумевает обращение в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию. Предполагается, что в нее войдет 13 депутатов, а сопредседателем от Госдумы станет вице-спикер палаты Анна Кузнецова.