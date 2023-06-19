В Ленобласти неизвестные разбили более 10 надгробий на кладбище

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Полиция в Тосненском районе Ленинградской области разыскивает злоумышленников, которые разрушили более 10 надгробий на кладбище в городском поселке Красный Бор. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О случившемся в полицию сообщил накануне смотритель кладбища. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в указанном месте 13 надгробий частных могил были опрокинуты и расколоты", - говорится в сообщении.

Родственники обратились с заявлениями в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).