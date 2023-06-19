Движение по Ленинградскому шоссе в Подмосковье ограничено из-за массового ДТП

Столкнулись пять транспортных средств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пять машин столкнулись на Ленинградском шоссе в Подмосковье, в результате пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, движение частично ограничено.

"По предварительной информации, сегодня в 15:10 на 63-м километре Ленинградского шоссе в направлении области произошло попутное столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.