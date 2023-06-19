19 июня, 13:54,
обновлено 19 июня, 14:08

В Петербурге возле железнодорожной станции загорелось здание

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Огонь охватил здание площадью более 350 кв. м возле ж/д на юге Санкт-Петербурга, в Колпино,сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В неэксплуатируемом здании размером 15 на 25 м происходит горение по всей площади. В 16:18 подан дополнительный номер 1-Бис", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, железнодорожная станция "Ижорский завод" поступило 19 июня в 16:01 мск. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлекли от МЧС 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

По последним данным, возгорание удалось локализовать. 

  

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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