На Кубани продлили экстренное предупреждение до 21 июня

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края сообщило, что ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок, возможна активизация экзогенных процессов

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Синоптики вновь прогнозируют дожди и подъем уровня воды в реках в Краснодарском крае, возможны сходы оползней и селей, экстренное предупреждение продлили до конца суток 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края в понедельник.

"В течение завтрашних суток, а также до конца суток 21 июня в связи с прогнозируемыми осадками и прохождением паводочной волны на реках Кубани, Лабе, Чамлыке и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края (Лабинский, Усть-Лабинский, Курганинский, Гулькевичский, Кавказский, Новокубанский, Тбилисский, Успенский районы и г. Армавир) ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок (ОЯ).Возможна активизация экзогенных процессов (оползней, селей)", - говорится в сообщении.

В связи с этим продолжает действовать экстренное предупреждение. Ранее в понедельник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что по состоянию на утро в трех населенных пунктах Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов остаются подтопленными 60 придомовых территорий, в домовладениях воды нет.

Кроме того, экстренное штормовое предупреждение на 19 и 20 июня объявлено в Сочи, сообщается в Telegram-канале администрации Сочи в понедельник. Ранее из-за ливней и выхода из берегов рек в микрорайоне Мацеста в Сочи наблюдались проблемы с водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, была нарушена работа общественного транспорта, подтоплены территории. Специалисты устраняли последствия.

"19 и 20 июня на территории Сочи будет действовать экстренное штормовое предупреждение. Ожидаются сильный дождь, гроза, возможен град. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды", - приводят в сообщении слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрия Зенцова.

Объявленное ранее в крае предупреждение по непогоде действовало до 19 июня.

О последствиях ливней

В ночь на субботу на Кубани прошли сильные дожди, оказались подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находилась вода. В Лабинском и Кавказском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

В Сочи в ночь на 14 июня прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, пострадали коммуникации, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор. На ликвидацию последствий были направлены сотни волонтеров и более 50 единиц спецтехники. Проведена санитарная уборка, восстановлена подача электричества, воды и газа, вывезено более 1,2 тыс. кубометров древесины и мусора, расчищено более 4 км ливневой канализации.