СК возбудил уголовное дело из-за порчи сельхозземель под Брянском

Ущерб от противоправных действий превысил 9 млн рублей

БРЯНСК, 19 июня. /ТАСС/. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ в Дятьковском районе Брянской области привело к порче почвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, с декабря 2021 года по апрель 2022-го на земельном участке в Дятьковском районе, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, добывали полезные ископаемые. В результате допущена порча почвы на площади около 5 тыс. кв. м . "Сумма причиненного ущерба превысила 9 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Преступление выявлено работниками Брянской природоохранной прокуратуры во взаимодействии с сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.