Туристический подводный аппарат пропал у места крушения "Титаника" в Атлантике

Пока не ясно, сколько людей могли находиться на борту

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Подводный спускаемый аппарат, который используется для того, чтобы туристы могли добраться к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Начата поисково-спасательная операция. Пока не ясно, сколько людей могли находиться в подводном аппарате, связь с которым потеряна.

Газета Daily Mail в связи с этим отмечает, что билеты на такие экскурсии обходятся в значительную сумму. В качестве примера она приводит расценки одной из немногих компаний, предлагающих спуск к "Титанику", - американской OceanGate Expeditions. На борт ее батискафа можно попасть за $250 тыс., говорится в статье.

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Они были найдены в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.