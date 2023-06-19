В Сочи после подтоплений составили 111 актов о частичном повреждении имущества жителей

Мониторинговые группы завершили подворовой обход

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Мониторинговые группы завершили оценку повреждения имущества горожан в Сочи при подтоплениях на прошлой неделе, в итоге количество зафиксированных фактов возросло до 111, домов, непригодных для проживания, нет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

"Мониторинговые группы завершили подворовой обход жилого сектора в зоне подтопления. Составлено 111 актов о нанесении ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее из-за ливней и выхода из берегов рек в микрорайоне Мацеста в Сочи были подтоплены домовладения и придомовые территории, детский сад и школа. В первый день работы мониторинговых групп были составлены 22 акта о частичном повреждении имущества.