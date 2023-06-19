В Краснодарском крае подтвердили факты подтопления более 1,5 тыс. домов

Заявления на выплату материальной и финансовой помощи подали более 1,2 тыс. человек

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Оценочные комиссии в Краснодарском крае подтвердили факты подтопления более 1,5 тыс. домовладений, заявления на выплату материальной и финансовой помощи подали более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"По состоянию на вечер 19 июня в 16 муниципальных образованиях края после непогоды подтверждены факты подтопления 1 590 домовладений. Оценочные комиссии продолжают свою работу. На сегодня в списки граждан, имеющих право на получение единовременных выплат внесены 684 человека, которым выплатят материальную помощь по 10 тыс. рублей; 576 человек, которым выплатят финансовую помощь по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества; восемь человек, которым выплатят финансовую помощь по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества", - говорится в сообщении.

Дожди в Краснодарском крае идут с конца мая, в разные периоды были подтоплены разные территории края. Так, например, в ночь на субботу вновь прошли сильные дожди, оказались подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находилась вода. В Лабинском и Кавказском районах введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе до 21 июня действует штормовое предупреждение.