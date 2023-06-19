19 июня, 14:20

На участке зеленой ветки метро Москвы нет движения поездов из-за человека на путях

Движение приостановили между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поезда Замоскворецкой линии московского метрополитена приостановили движение между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути", - значится в публикации.

Ранее там же сообщалось, что на северном участке зеленой ветки были временно увеличены интервалы движения поездов по той же причине. 

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