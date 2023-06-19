Осужденному за взятку челябинскому экс-депутату заменили реальный срок на условный

Суд также назначил ему денежный штраф в размере 5,2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда смягчила приговор бывшему депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну, который в феврале был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет условно, сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Суд апелляционной инстанции приговор в отношении Армана Аракеляна изменил, признав обстоятельством, смягчающим наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также с применением ч. 1 и ч. 3 ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Суд назначил Аракеляну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет условно с испытательным сроком пять лет со штрафом 5,2 млн рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сказали в пресс-службе.

17 февраля Центральный районный суд Челябинска приговорил Аракеляна к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей, признав виновным по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. По версии следствия, в 2019 году депутат, возглавляя фирму, вместе с соучастниками дал взятку в сумме более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Взятка была передана за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.

22 февраля сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании большинством голосов лишили мандата Аракеляна.