19 июня, 14:37

Движение на зеленой линии метро Москвы восстановили после инцидента с пассажиром

Движение ранее было прервано от станции "Ховрино" до станции "Речной вокзал"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено и вводится в график, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее на северном участке зеленой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. По той же причине на некоторое время было прервано движение поездов от станции "Ховрино" до станции "Речной вокзал". 

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