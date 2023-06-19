Минюст не намерен признавать Ельцин-центр иноагентом

В ответе ведомства на запрос депутата Андрея Альшевских говорится о невозможности "проведения проверочных мероприятий" в отношении организации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проведение проверочных мероприятий в отношении Ельцин-центра в Екатеринбурге невозможно, так же как и признание его иноагентом. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

"Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", - говорится в ответе Минюста на запрос депутата Андрея Альшевских, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что Министерство юстиции РФ начало проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, которая должна была занять не менее месяца.

Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.