19 июня, 15:27

В Кисловодске проверяют школы после сообщения о ртутных капсулах и отравленной еде

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что специальные службы выехали на место

ПЯТИГОРСК, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты проверяют школы Кисловодска после сообщения о том, что в учебных заведениях якобы заложены ртутные капсулы и еда отравлена крысиным ядом. Об этом в понедельник сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"У нас опять пришло сообщение от злоумышленников. На этот раз угрожают тем, что во всех школах края заложены ртутные капсулы и еда отравлена крысиным ядом", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, специальные службы выехали на место, проводится проверка.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что в настоящее время более 1 300 детей находятся в пришкольных лагерях в Кисловодске. 

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