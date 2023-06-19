В Марий Эл теплоход столкнулся с лодкой

Один человек утонул

ТАСС, 19 июня. Следователи начали проверку после столкновения моторной лодки и теплохода - толкача в Марий Эл. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, в 15:45 19 июня 2023 года на 1 237-м км судового хода реки Волга произошло столкновение моторной лодки и теплохода - толкача. В результате столкновения один мужчина получил травмы и утонул, второй мужчина был спасен", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, столкнулись теплоход "Плотовод № 687" и маломерное судно "Воронеж".

"На место выехал марийский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа чувашского ЛО МВД России на транспорте, следователь ЦМСУТ СК России. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе.