В Мурманске 70 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии индустриального колледжа

По предварительным данным, площадь пожара составила 5 кв. м

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Эвакуация 70 человек проведена из здания Мурманского индустриального колледжа из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по области.

"В 18:43 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Мурманск, ул. Ушакова, дом 9 (здание Мурманского индустриального колледжа с магазинами на первом этаже - прим. ТАСС). По сообщению очевидцев, был виден дым из окна. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения Мурманской области. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 кв. м, эвакуированы 70 человек", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, в 19:08 ликвидировано открытое горение. По кадрам с места, дым валил из двух окон на пятом этаже здания.