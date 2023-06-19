19 июня, 16:48

В Бразилии изъяли самую крупную нелегальную партию акульих плавников

Речь идет о 30 тоннах товара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июня. /ТАСС/. Природоохранные органы Бразилии пресекли попытку контрабанды порядка 30 тонн акульих плавников. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, речь идет о самой крупной нелегальной партии товара, которую когда-либо обнаруживали в мире.

Всего сотрудники Бразильского института охраны окружающей среды и возобновляемых ресурсов изъяли 28,7 тонны плавников акулы-мако. Из них 27,6 тонны ожидали отправки в Азию со склада в штате Санта-Катарина, а остальные пытались вывезти через международный аэропорт Гуарульос в Сан-Паулу.

По оценкам института, речь может идти о незаконном вылове почти 10 тыс. рыб, целенаправленная добыча которых запрещена местным законодательством. 

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