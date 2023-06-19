В крупнейшем парке развлечений в Германии произошел пожар

В тушении задействовали 450 человек, все посетители эвакуированы

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Пожар произошел во второй половине дня в понедельник в парке развлечений "Европа-парк" рядом с германским городом Рутс (земля Баден-Вюртемберг). Как сообщается в сводке региональной полиции, в операции по тушению задействованы 450 сотрудников пожарной и спасательной службы.

"К 18:50 (19:50 мск - прим. ТАСС) все 25 тыс. посетителей покинули парк. Никакой информации о степени ущерба пока нет, - говорится в сообщении полиции соседнего Оффенбурга. - Расследование причин пожара продолжается".

Пострадали два работника пожарной службы, они получили "легкие повреждения", отмечается в сводке. "Ситуация под контролем", - указывают в полиции.

Телеканал nt-v в эфире демонстрирует кадры с территории парка, на которых видны клубы дыма.

"Европа-парк" - крупнейший парк развлечений в Германии. Находится на юго-западе страны недалеко от границы с Францией. Его площадь составляет 100 га. Ежегодно его посещают 5,5 млн человек.