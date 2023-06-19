Директора стройкомпании в Чувашии заподозрили в неуплате налогов на 112 млн рублей

СК возбудил дело

ТАСС, 19 июня. Директора строительной организации в Чувашии заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 112 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021-го подозреваемый, являясь директором строительной организации, расположенной в городе Новочебоксарске, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 112 млн 578 тыс. рублей путем включения в налоговые декларации ложных сведений о расходах - приобретении транспортных средств, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей", - сообщили в управлении.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам УФНС России по республике во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. Дома у подозреваемого и в организации прошли обыски. В ходе них силовики изъяли электронные носители с бухгалтерской информацией, а также финансово-хозяйственные документы.