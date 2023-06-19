Во Владикавказе к ликвидации последствий ливня подключились более 70 волонтеров

Добровольцы работают в поселках Южный и Карца

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Более 70 волонтеров, в том числе участники СВО, подключились к восстановительным работам после ливня во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Более 70 человек - представителей молодежных, общественных, образовательных, добровольческих организаций города - принимают активное участие в ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Среди волонтеров есть также участники специальной военной операции.

Добровольцы работают в поселках Южный и Карца, наиболее пострадавших от стихии. Многие из жителей в силу возраста и состояния здоровья не в силах самостоятельно навести порядок. Волонтеры помогают разгребать завалы, дворы и придомовые участки частных домов.

Из-за ливня в воскресенье во Владикавказе введен режим ЧС. Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском.