Пожар в общежитии мурманского колледжа ликвидировали

Пострадавших нет

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании Мурманского индустриального колледжа. Предварительно, обгорела комната и личные вещи на площади в 5 кв. м, 70 человек эвакуированы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"По предварительным данным, комната в квартире и личные вещи обгорели на общей площади 5 кв. м. Из здания эвакуированы 70 человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:41 мск. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 24 человека и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 18:43. По видеокадрам с места происшествия видно, что пожар произошел в одной из комнат на пятом этаже. Предметы уничтожены огнем полностью.