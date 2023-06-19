В Канаде с начала года сгорели 5,7 млн га лесов

По словам министра здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло, это в 10 раз больше средних за последнее десятилетие показателей

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Лесными пожарами с начала года в Канаде уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в 10 раз больше средних показателей за последнее десятилетие. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло.

"По нашим оценкам, с начала года по всей стране сгорело 5,7 млн га [лесов и других территорий], при этом сейчас еще только июнь. Это уже в 10 раз больше, чем в среднем за последние десять лет", - сказал он. Дюкло добавил, что также с начала года из-за лесных пожаров свои дома были вынуждены покинуть более 100 тыс. канадцев. По его словам, большая часть из них уже вернулась в свои дома, но точную цифру тех, кто по-прежнему не может этого сделать, министр не привел.

Глава Минздрава отметил, что ситуация с лесными пожарами "оказывает реальное влияние на физическое и психическое здоровье" канадских граждан, а дым от пожаров стал главной причиной загрязнения воздуха в стране.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в настоящее время в стране наблюдается более 420 активных очагов возгорания, 207 из них пока не взяты под контроль. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио.