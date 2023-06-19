В Ингушетии из-за непогоды подтопило более 60 частных домов

Из-за порывов сильного ветра в регионе были повалены деревья и оборваны ЛЭП во многих муниципалитетах

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Более 60 домов оказались подтоплены в Ингушетии в результате обильных дождей, прошедших в регионе в воскресенье ночью. Кроме того, из-за шквалистого ветра были оборваны линии электропередачи (ЛЭП), а также повалены деревья и отключено водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

"За минувшие сутки в регионе выпало 40 см осадков, из-за обильных дождей оказались подтоплены более 60 домов. <...> В Сунже и Сунженском районе подтоплено 50 домов, в Карабулаке - 4, а в Малгобеке и Малгобекском районе оказались подтоплены 8 домов. Всего спасатели совершили уже 11 выездов по откачке воды", - говорится в сообщении.

Из-за порывов сильного ветра в регионе были повалены деревья и оборваны ЛЭП во многих муниципалитетах. Также из-за нарушения электроснабжения некоторые районы региона остались без подачи воды.

В воскресенье ночью пресс-служба мэрии Карабулака сообщала, что в результате непогоды в городе снесло временный объездной мост через реку Сунжа. А в городе Сунжа был объявлен режим повышенный готовности из-за угрозы паводка. Вода поднялась до критических значений, но после полуночи пошла на убыль, из-за чего в городе не был объявлен режим ЧС.

ГУ МЧС по региону днем в воскресенье объявило в республике штормовое предупреждение. В ведомстве прогнозировали в некоторых районах Ингушетии до конца суток 18 июня и в течение суток 19-20 июня дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, а на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и в горных районах сход селей малого объема.