В пропавшем при спуске к "Титанику" батискафе находится британский миллиардер Хардинг

По словам приемного сына бизнесмена, поисково-спасательная операция "в разгаре"

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна во время погружения к месту гибели "Титаника". Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.

"Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения "Титаника". Поисково-спасательная операция в разгаре", - написал Зас в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен "в настоящий момент находится под водой" в рамках экспедиции к "Титанику".

Ранее OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". В OceanGate Expeditions не уточнили, сколько человек находится на борту аппарата, когда и при каких обстоятельствах была потеряна с ним связь.

По информации телеканала, батискаф должен посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно. Как замечает Sky News, такого сигнала за последние семь часов аппарат не подавал.