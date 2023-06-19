В Москве произошел пожар рядом с метро Новослободская

Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на стройке недалеко от станции метро Новослободская в Москве, спасены шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Новосущевской улице, 13 на стройке произошел пожар. Загорелся утеплитель и пенопласт. Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства столицы, перекрытий из-за пожара нет.