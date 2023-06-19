19 июня, 19:39

В Нижнем Новгороде загорелись цех деревообработки, две бани и дом

Пожар локализован

ТАСС, 19 июня. Цех деревообработки, две бани и жилой дом загорелись в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Пожар локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

Сообщение о пожаре на улице Семафорной поступило в МЧС в 20:44.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение цеха деревообработки, двух бань и жилого дома с мансардным этажом. В 21:48 объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают 44 пожарных и 11 единиц техники. Площадь и причина пожара устанавливаются. 

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