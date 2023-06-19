СК и прокуратура проверяют факт избиения подростками ребенка в Тверской области

Происшествие случилось в микрорайоне Южный

ТАСС, 19 июня. Доследственная проверка проводится по факту избиения группой подростков ребенка в Твери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

"В Твери по сообщению соцсети следователями СК России начата доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка. В ходе мониторинга социальной сети выявлена публикация, в которой сообщается, что в городе Твери группа подростков из 8 человек нанесла ребенку побои. Происшествие случилось в микрорайоне Южный", - говорится в сообщении.

Видео инцидента выложили в социальные сети, затем им заинтересовались прокуратура и СК региона. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по опубликованному в социальных сетях видеоролику, в котором подростки поставили на колени несовершеннолетнего и стали наносить ему удары", - уточнили в пресс-службе ведомства.