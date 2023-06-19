На борту пропавшего в Атлантике батискафа находились пять человек

Контакт с аппаратом был потерян спустя примерно 1 часа и 45 минут после погружения

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Количество членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа составляет пять человек, они не выходят на связь уже более суток. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении северо-восточного подразделения береговой охраны США.

"Команда из пяти человек приступила к погружению утром в воскресенье. Контакт с подводным аппаратом был потерян спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, батискаф должен каждые 15 минут посылать сигнал, означающий, что все системы работают штатно. Как замечает телеканал, такого сигнала за последние семь часов аппарат не подавал.

Пропавший батискаф использовался для организации посещения туристами обломков пассажирского лайнера "Титаник" на дне Атлантического океана. К месту крушения лайнера аппарат был доставлен канадским судном Polar Prince.

Ранее OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". На борту батискафа находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.