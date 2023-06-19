19 июня, 19:59

В Москве ликвидировали пожар рядом со станцией метро Новослободская

По предварительной информации, загорелся утеплитель и пенопласт на стройке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар недалеко от станции метро Новослободская в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"Принятыми мерами в 22:33 пожар локализован на площади 50 кв. м. В 22:34 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что пожар произошел на стройке на Новосущевской улице недалеко от станции метро Новослободская, спасены шесть человек. По предварительной информации, загорелся утеплитель и пенопласт на стройке. 

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