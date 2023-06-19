В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение на улице Семафорной

В тушении пожара были задействованы 55 пожарных и 15 единиц техники

ТАСС, 19 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение на улице Семафорной в Нижнем Новгороде, площадь пожара составила 450 кв. м. Огнем уничтожены цех деревообработки и надворная постройка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 22:13 ликвидировано открытое горение. Огнем уничтожены цех и надворная постройка. Повреждена одна баня и кровли двух одноэтажных домов. Общая площадь пожара составила 450 кв. м ", - сообщили в управлении, добавив, что в тушении пожара были задействованы 55 пожарных и 15 единиц техники.

Как сообщалось, в 20:44 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Семафорной в Канавинском районе города. На момент прибытия пожарных горели цех деревообработки, две бани и жилой дом с мансардным этажом. Погибших и пострадавших нет.