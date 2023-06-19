Канада направила самолет и корабль на поиски пропавшего батискафа

Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Корабль и самолет Береговой охраны Канады подключились к поиску подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна во время погружения к месту гибели "Титаника". Об этом в понедельник сообщила газета The Toronto Star.

По ее данным, поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как этот район Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Американцы позже запросили помощь канадской стороны, после чего в район поиска были направлены спасательный самолет и корабль Kopit Hopson 1752.

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Они были найдены лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.