В Валуйках Белгородской области обстрелы ВСУ повредили более 60 квартир и 18 домов

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, также восемь человек получили ранения

ТАСС, 19 июня. Более 60 квартир в семи многоквартирных домах и 18 частных строений в городе Валуйки Белгородской области получили повреждения после утреннего обстрела в понедельник со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"По предварительным оценкам, повреждения выявлены в 7 многоквартирных домах - 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 автомобилях. Комиссии продолжат завтра с утра подомовой обход и фиксацию повреждений", - написал Гладков.

Утром в понедельник город был обстрелян из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерии со стороны ВСУ. Ранения получили восемь человек. Власти для восстановления поврежденных объектов выделили дополнительные бригады.

"Встретился с жителями. Есть вопросы по оповещению, по содержанию подвалов, укрытий. Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения - ситуацию точно поправим", - добавил губернатор.