Суд огласит приговор пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево Superjet

Представитель гособвинения ранее просила суд признать Дениса Евдокимова виновным и приговорить к шести годам колонии-поселения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Химкинский районный суд Московской области во вторник огласит приговор командиру сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году Superjet Денису Евдокимову.

"Приговор в отношении Евдокимова будет оглашен в 11:00 мск 20 июня", - сказали ТАСС в суде.

24 мая в ходе судебных прений представитель гособвинения попросила суд признать Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного судна и приговорить к шести годам колонии-поселения. Родственники погибших в авиакатастрофе, присутствовавшие в судебном заседании, поддержали прокурора и просили суд назначить обвиняемому реальный срок наказания.

Адвокат Евдокимова Наталья Митусова сказала суду, что не была проверена летная годность самолета, не была проверена система защиты от атмосферного электричества, а также не исследовались составляющие самолета. По версии защиты, причиной гибели людей являются недостатки в конструкции опор шасси, которые пробили топливный бак, что вызвало пожар на борту. Адвокат просила суд оправдать ее подзащитного в связи с недоказанностью вины.

По словам защиты, причиной гибели людей стал пожар и отравление продуктами горения, а между пожаром и действиями пилота нет причинно-следственной связи. Представитель части потерпевших Игорь Трунов высказал в суде позицию, аналогичную позиции пилота и его защиты.