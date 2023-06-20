В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в понедельник трассе Крымск - Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате три человека погибли на месте ДТП, два госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полос и столкнулся с Lada Priora под управлением 49-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажирки Lada Priora в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, добавили в пресс-службе ведомства.