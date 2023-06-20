Число жертв кораблекрушения в Греции достигло 81

Тела еще троих человек нашли в понедельник

АФИНЫ, 20 июня. /ТАСС/. Число обнаруженных жертв крушения судна с мигрантами к юго-западу от греческого города Пилос достигло 81. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Protothema.

По ее информации, во время продолжавшегося в понедельник поиска погибших и пропавших без вести нашли два тела, а позднее еще одно - все они были перевезены в порт Каламаты. Ранее греческие спасатели нашли в море и доставили на берег тела 78 утонувших мигрантов. В итоге число жертв достигло 81.

14 июня были спасены и доставлены в город Каламата 104 человека, находившихся на борту этого судна. По словам спасенных, на судне перевозилось около 750 человек, женщины и дети были заперты в его трюмах, но Береговая охрана Греции не имеет этому доказательств, так как судно затонуло на очень большой глубине, и добраться до него практически невозможно.

Береговая охрана Греции арестовала 15 июня девять перевозчиков нелегальных мигрантов, которые, как предполагается, виновны в гибели сотен человек. Власти искали перевозчиков среди спасенных, и таким образом вышли на девятерых египтян. Греческий телеканал ERT-1 ранее сообщил, что у перевозчиков был собственный сайт в интернете, через который они находили клиентов. За перевозку одного человека брали от €4 тыс. до €6 тыс.

Как сообщается, арестованные отвергают предъявленные им обвинения.