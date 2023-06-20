СК просит продлить домашний арест Блиновской еще на месяц

Елена Блиновская во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде

Елена Блиновская во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде

Заседание назначили на 21 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следствие просит Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта "Марафон желаний" блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и ее супругом 918 млн рублей налогов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание назначено на 21 июня.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", - сказала представитель суда.