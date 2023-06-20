Рогов сообщил о взрывах в контролируемом украинскими силами Запорожье

В регионе объявили воздушную тревогу

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Серия взрывов прозвучала в контролируемом украинскими силами городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал он.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.