19 июня, 22:21
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о взрывах в контролируемом украинскими силами Запорожье

В регионе объявили воздушную тревогу

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Серия взрывов прозвучала в контролируемом украинскими силами городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал он.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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