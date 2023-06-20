СМИ: на борту пропавшего в Атлантике батискафа находится глава владеющей им компании

По информации телеканала Sky News, вместе со Стоктоном Рашем в батискафе Titan также присутствует французский акванавт Поль-Анри Наржоле

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Стоктон Раш, президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions, которая владеет пропавшим в Атлантике батискафом, находится на его борту. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники британский телеканал Sky News.

По его информации, также на борту батискафа с названием Titan находится французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Ранее телеканал сообщил, что среди пропавших без вести членов экипажа спускаемого аппарата числится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

OceanGate Expeditions ранее подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на борту батискафа находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения, а в общей сложности они не выходили на связь уже более суток.

Sky News со ссылкой на данные OceanGate Expeditions информирует, что Titan имеет длину 6,4 м, то есть примерно как минивэн, способен опускаться на глубину 13 120 футов (4 км) и обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

Как ранее сообщал телеканал, 10-дневное путешествие к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда, стоит около $250 тыс. Газета The Guardian уточняет, что всего с 2021 года зарегистрированная на Багамских островах OceanGate Expeditions привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15-20 исследователей. "Мы начали бизнес, и у нас была как раз эта идея об исследователях и богатых людях", - говорил Стоктон Раш в интервью The Guardian в начале этого года. "Есть ли возможность объединить этих людей - тех, кто хочет иметь опыт приключенческой поездки, - с исследователями, которым требуются финансирование и подводный аппарат?" - пояснил глава основанной в 2009 году компании.

О крушении "Титаника"

Первый же рейс "Титаника" из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, начавшийся 10 апреля 1912 года, оказался последним. 15 апреля "Титаник" затонул, столкнувшись в водах Атлантики с так называемым черным, то есть перевернувшимся, айсбергом темно-синего цвета, который не имел никакого отблеска. Именно это обстоятельство называется в качестве главной причины позднего обнаружения опасности экипажем. На борту лайнера находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли. Обломки судна были обнаружены лишь в 1985 году.

Носовая и кормовая части после разлома судна опустились на дно по разной траектории с разной скоростью. Сейчас они лежат на расстоянии около 800 м друг от друга.