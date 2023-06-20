Гражданин Китая пытался вывезти из Приморья больше 3 кг сушеного трепанга

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Таможенники в Приморском крае задержали гражданина Китая, пытавшегося вывезти в КНР 3,2 кг сушеного трепанга на себе, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

"3,2 кг сушеного трепанга обнаружили под одеждой у иностранца таможенники в Приморье. В пункте пропуска ДАПП "Полтавка" внимание таможенников привлек гражданин Китая, который во время устного опроса заметно нервничал. Инспекторы решили провести личный досмотр, и оказалось, что иностранцу действительно было, что скрывать. Под одеждой в районе живота и по бокам вокруг пояса он прикрепил к телу скотчем пакеты, в которых спрятал сушеный деликатес", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вывезти трепанг мужчина пытался в Китай. По его словам, товар ему подарил друг в России. Зная о том, что трепанг находится под угрозой исчезновения и ограничен к вывозу, турист решился на нарушение. Товар изъят и отправлен на экспертизу.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ДВТУ, в пересчете на живой вес такой объем соответствует 100 кг живого веса. Примерная стоимость партии составляет около 100 тыс. рублей. В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля).

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.