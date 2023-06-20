20 июня, 00:54,
обновлено 20 июня, 01:32
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Киевской городской военной администрации проинформировали о работе системы ПВО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области Украины. Об этом сообщил сайт новостной службы "Факты" украинского телеканала ICTV.

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В Киевской областной и городской военных администрациях сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Спустя примерно полчаса в городе прозвучали новые взрывы, передает украинское издание "Зеркало недели".

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Киеве и Киевской области, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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