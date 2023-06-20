СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

В Киевской городской военной администрации проинформировали о работе системы ПВО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области Украины. Об этом сообщил сайт новостной службы "Факты" украинского телеканала ICTV.

В Киевской областной и городской военных администрациях сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Спустя примерно полчаса в городе прозвучали новые взрывы, передает украинское издание "Зеркало недели".

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Киеве и Киевской области, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога.