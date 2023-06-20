Канада задействовала для поиска батискафа военный самолет для обнаружения подлодок

Самолет, в частности, сбрасывает гидроакустические буи в районе предполагаемой пропажи батискафа, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 20 июня. /ТАСС/. Канадский военный самолет CP-140 Aurora, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, задействован в операции по поиску батискафа американской компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна во время погружения к месту гибели "Титаника". Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По его информации, самолет, в частности, сбрасывает гидроакустические буи в районе предполагаемой пропажи батискафа. С их помощью спасатели надеются обнаружить подводный аппарат.

Ранее сообщалось, что корабль и самолет Береговой охраны Канады подключились к поисковой операции, но модель самолета не уточнялась. В настоящее время в этот район следует канадский корабль Kopit Hopson 1752. Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов.

В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В компании не уточнили, сколько человек находится на борту аппарата, когда и при каких обстоятельствах была потеряна связь с ним . По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на борту батискафа находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения.

По информации телеканала Sky News, батискаф, 10-дневное путешествие на котором стоит около $250 тыс., должен посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно. Как отмечает телеканал, на борту находится британский миллиардер и искатель приключений Хэмиш Хардинг, а также президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Они были найдены лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.