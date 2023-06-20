Камчатский водоканал оштрафовали на 500 тыс. рублей

Предприятие загрязняло сточными водами Авачинскую губу

ТАСС, 20 июня. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало госпредприятие "Камчатский водоканал" на 500 тыс. рублей за загрязнение сточными водами Авачинской губы в Петропавловске-Камчатском, сообщается во вторник на сайте краевой прокуратуры.

"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при отведении сточных вод, поступающих в Авачинскую губу в районе ул. Мишенная в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Установлено, что госпредприятие "Камчатский водоканал" на протяжении длительного времени не устраняло нарушения, которые ранее были возложены на компанию городским судом по исковым требованиям природоохранного прокурора. Выпуск сточных вод не был оборудован очистными сооружениями, сброс проходил с превышением нормы концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения.

В связи с этим природоохранной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод). В результате Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 500 тыс. рублей.