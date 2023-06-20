В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Еще в трех районах действует режим повышенной готовности

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где в начале июня установилась аномально жаркая погода, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в шести районах региона из-за почвенной засухи и неблагоприятных метеоусловий. Еще в трех районах действует режим повышенной готовности, сообщил ТАСС во вторник начальник отдела механизации, мелиорации и растениеводства Минсельхоза региона Андрей Бенимецкий.

"Режим ЧС введен в шести районах области - это Баганский, Доволенский, Карасукский, Купинский, Сузунский и Чистоозерный. Это в связи с засухой и отсутствием осадков", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в трех районах введен режим повышенной готовности - промежуточный перед введением режима ЧС. Такой режим действует в Кочковском, Куйбышевском и Убинском районах.

Накануне глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко заявил, что аграрии в регионе начали пересевать культуры, которые погибли от засухи. Ранее сообщалось о гибели посевов льна и озимых культур.

На прошлой неделе в отделе агрометеорологии Западно-Сибирского УГМС ТАСС сообщили, что снижение урожайности озимых культур может достигнуть 20%. Синоптики отмечают, что суховеи, ветры с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющие на полевые культуры, наблюдаются уже в 21 из 30 районов области.