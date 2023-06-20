В Японии арестовали безработного за угрозы в адрес крупной общенациональной газеты

Он пояснил, что материалы издания противоречат его политической позиции

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Токийская полиция арестовала 50-летнего безработного по имени Юскэ Накаяма, который направил по электронной почте письмо с угрозами в адрес крупной общенациональной газеты Asahi Shimbun, публикации которой часто вызывают недовольство у приверженцев правых взглядов. На допросе он рассказал, что материалы издания противоречат его политической позиции, сообщил во вторник телеканал TBS.

В 1987 году организация "Сэкихотай", названная по имени одной из вооруженных монархических группировок XIX века, взяла на себя ответственность за убийство корреспондента газеты Asahi Shimbun в городе Нисиномия. Во время налета на региональную редакцию издания был ранен и другой журналист. Виновные в нападении найдены не были, дело закрыто за истечением срока давности.

В декабре 2010 года от имени этой же группировки в редакции крупнейших японских газет - Yomiuri, Asahi Shimbun и Nikkei - были доставлены почтовые конверты с иглами и небольшим количеством взрывчатых веществ. Перед этим "Сэкихотай" пыталась совершать акты устрашения в отношении посольств Китая и России.

Газета Asahi Shimbun была основана в конце XIX века, ее ежедневный тираж сейчас достигает почти 4 млн экземпляров.