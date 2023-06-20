На Алтае из-за лесного пожара из интерната и больницы эвакуировали более 180 человек

Площадь возгорания выросла с 80 га до 1,2 тыс. га

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Детский психоневрологический интернат и пациенты туберкулезной больницы превентивно эвакуированы в Алтайском крае из-за угрозы от лесного пожара. Всего вывезено 184 человека, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В превентивных целях из Лебяженской туберкулезной больницы эвакуированы 25 человек в противотуберкулезный диспансер города Рубцовска. Кроме того, 159 человек эвакуировано из детского психоневрологического интерната в Рубцовский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов", - сказано в сообщении.

За ночь пожар в Егорьевском районе разгорелся с 80 га до 1,2 тыс. га. В тушении задействован самолет-амфибия Бе-200. Для тушения пожара привлечены 199 человек, 82 единицы техники и лесопожарный комплекс.

Также в целях безопасности из-за сильной задымленности перекрыт участок региональной автодороги К-03 от села Новоегорьевского до села Волчиха протяженностью 46 км для всех видов автотранспорта.