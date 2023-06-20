20 июня, 04:59

В Иркутской области число отравившихся шаурмой выросло до 101

Из них 22 ребенка

ТАСС, 20 июня. Число жителей Братска Иркутской области, отравившихся в кафе шаурмой, выросло до 101, из них 22 ребенка. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 - это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме", - написал Кобзев.

По словам главы региона, тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пятерых детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. Все они были госпитализированы. По данным регионального Роспотребнадзора, было зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Проверку организовала прокуратура области. Утром 15 июня количество пострадавших выросло до 62 человек. Роспотребнадзор нашел нарушения в технологии приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Заведение временно закрыли. Владелец кафе отправлен под домашний арест. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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